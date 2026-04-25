タレントで俳優の久本雅美さん（67）が自身のインスタグラムに、TVドラマ「月夜行路 −答えは名作の中に−」（日本テレビ）にゲスト出演した際のオフショットを披露。激変ぶりが話題となっている。【写真】「誰だかわかんない」と話題になった白髪姿久本さんは「日テレドラマ『月夜行路』第2話ゲストに、私とサンドイッチマンの富澤君とで、出演させて頂きまーす！！！」と説明し、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤た