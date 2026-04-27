セグンダ・ディビシオン（スペイン2部リーグ）で衝撃的な暴力行為が発生した。26日、スペイン紙『アス』が伝えている。セグンダ・ディビシオン第37節が26日に行われ、ウエスカとレアル・サラゴサが対戦。降格圏内同士の残留をかけた大一番は、ウエスカが1−0とリードして後半アディショナルタイムを迎えた中で、ハーフウェイライン付近からのフリーキックを蹴ろうとしていたGKエステバン・アンドラダが、オンフィールドレビュ