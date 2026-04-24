はしかの集団感染により、学年閉鎖が行われていた東京・新宿区のある公立小学校で、児童と教職員29人がはしかに感染していることが追加調査でわかり、患者はあわせて47人になったことがわかりました。新宿区内の公立小学校では今月21日時点で、児童17人、教職員1人がはしかに感染し、患者が多かった5年生の全3クラスが学年閉鎖となっていました。24日、都は、追加の調査結果を発表し、新たにはしかの患者が児童24人、教職員5人いる