大分県日出町の保育園児が24日、交通安全への願いを込めたメッセージを桜の花びらに書き込んで警察署に飾り付けました。 【写真を見る】願い込めた「散らない桜」満開保育園児が交通安全願う大分・日出町 杵築日出警察署では新生活が始まる時期に合わせ、交通安全の意識を高める「桜プロジェクト」を実施しています。 日出町の暘谷保育園の園児らが24日、警察署を訪れ花びらをモチーフにしたピンク色の紙に願い