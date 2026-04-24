焼肉チェーンの牛角は、5月7日から5月14日までの期間、「母の日キャンペーン」を実施する。食べ放題コースを平日は20%引き、土日祝は10%引きで提供し、税込2,446円から利用できる。同キャンペーンは公式アプリ会員限定で、クーポン画面を提示することで適用される。対象は沖縄県および牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前を除く全国の牛角。対象コースは「お気軽コース」「焼肉堪能コース」「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和