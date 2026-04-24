人気アニメBLEACH 千年血戦篇と、老舗和菓子店亀屋良長がコラボレーション♡伝統の和菓子「和三盆」に、作品の世界観を繊細に落とし込んだ特別な一箱が登場します。美しさと上品な甘さを兼ね備えた、ファンはもちろんギフトにもぴったりの限定スイーツです。 隊花を表現した繊細な和三盆 価格：4,320円（税込） 〈BLEACH 和三盆 隊花モチーフ〉BLEACH WASANBONは、護廷十三隊それぞれの“隊花”をモ