スタイルアップが狙える♡【低身長さん向け】ガーリーコーデの組み方って？

お悩みアンサーコーデ見本 コンプレックス→魅力へスイッチ コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！ 着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡

Q.低身長でもバランスよく見せたい 【布面積】を減らしたり、【ウエスト位置】を上げてみて 低身長をカバーするには、縦のシルエットを目立たせることがかなり重要！ ハイウエストのボトムや、Iラインが生まれやすい脚見せコーデから始めてみよう♡

Cordinate ミニトップスにハイウエストで脚長効果を♡ ロングボトムはハイウエストがマスト。ヒール高めのパンプスでずるっと感を回避しつつ、ピタトップスで女性らしさをひとさじ！ レイヤードトップス 7,150円／NOT YOUR ROSE（HANA SHOWROOM） デニムパンツ 13,200円／カルナムール ヘアバンド 2,190円、メガネ 4,400円／ともにNADIA FLORESEN EL CORAZON リボンバッグ 3,299円／PHILLY パンプス 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate ミニの脚見せで野暮ったさを回避せよ 幼い印象になりがちな大きめトップスは、全体をモノトーンにすることでオトナな印象に。ミニに同色のシアーソックスをあわせたら縦のラインを即ゲットできる！ ボーダーポロシャツ 9,663円、ミニスカート 8,540円／ともにROSE FRANTZ（HANASHOWROOM） スニーカーライクローファー 13,200円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店） ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio） ヘアピン／スタイリスト私物 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈、本田紗来（ともに本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来