スタイルアップが狙える♡【低身長さん向け】ガーリーコーデの組み方って？
コンプレックスのせいで着たいお洋服を避けちゃう...そんなお悩みを解決！今回は、三浦理奈と本田紗来とともに“低身長でもバランスよく見せたい”というお悩みを持つ低身長さんに試してほしい「似あわせテク」をご紹介します。コンプレックスは魅力に変えておしゃれを楽しもう♡
お悩みアンサーコーデ見本
コンプレックス→魅力へスイッチ
コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！
着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡
Q.低身長でもバランスよく見せたい
【布面積】を減らしたり、【ウエスト位置】を上げてみて
低身長をカバーするには、縦のシルエットを目立たせることがかなり重要！
ハイウエストのボトムや、Iラインが生まれやすい脚見せコーデから始めてみよう♡
Cordinate ミニトップスにハイウエストで脚長効果を♡
ロングボトムはハイウエストがマスト。ヒール高めのパンプスでずるっと感を回避しつつ、ピタトップスで女性らしさをひとさじ！
Cordinate ミニの脚見せで野暮ったさを回避せよ
幼い印象になりがちな大きめトップスは、全体をモノトーンにすることでオトナな印象に。ミニに同色のシアーソックスをあわせたら縦のラインを即ゲットできる！
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈、本田紗来（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海