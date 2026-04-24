BLEACH×亀屋良長の和三盆が登場♡隊花モチーフの上品スイーツ

人気アニメBLEACH 千年血戦篇と、老舗和菓子店亀屋良長がコラボレーション♡伝統の和菓子「和三盆」に、作品の世界観を繊細に落とし込んだ特別な一箱が登場します。美しさと上品な甘さを兼ね備えた、ファンはもちろんギフトにもぴったりの限定スイーツです。

隊花を表現した繊細な和三盆

価格：4,320円（税込）



〈BLEACH 和三盆 隊花モチーフ〉BLEACH WASANBONは、護廷十三隊それぞれの“隊花”をモチーフにした和三盆。

菊、翁草、金盞花、竜胆、馬酔木、椿、菖蒲、極楽鳥花、白罌粟、水仙、鋸草、薊、待雪草の13種類を、特注の型で丁寧に再現。

淡いパステルカラーで彩られた和三盆は、見ているだけでうっとりする美しさです。

サイズ：約13.4×8.4×1.9cm

ダッキーダックのゴールドパイナップルタルトで初夏気分♡旬の甘さを堪能

職人技が光るやさしい甘さ

和三盆は、和三盆糖を型に押し込み乾燥させた伝統的な和菓子。口に入れた瞬間、ほろりとほどけてやさしく溶ける繊細な食感が魅力です。

本商品も一つひとつ職人の手で丁寧に仕上げられており、シンプルながら奥深い味わいに。長い歴史を持つ技術とアニメの世界観が融合した、まさに“食べる芸術品”のような仕上がりです。

限定パッケージ＆販売情報

13人の隊長と隊花が描かれたオリジナル小箱も魅力のひとつ。食べ終わったあとも飾って楽しみたくなるデザインです♡特別感のあるパッケージと上品な味わいで、大切な人への贈り物にもぴったりです。

販売期間：2026年4月28日より販売開始

日保ち：60日（常温）

販売店舗：京都IP書店（蔦屋書店）、亀屋良長 本店、公式オンラインストア

※数量限定でございます

特別な和スイーツを楽しんで♡

BLEACH 千年血戦篇と亀屋良長が生み出した和三盆は、美しさと味わいを兼ね備えた贅沢な一品。

伝統とポップカルチャーが融合した特別なスイーツは、自分へのご褒美にも、大切な方へのギフトにもおすすめです。数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね♪