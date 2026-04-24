レアル・マドリードのアルバロ・アルベロア監督が、SNS上におけるフランス代表FWキリアン・エンバペの反応についてコメントした。現地時間23日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。アルベロア監督は、レアル・マドリード・カスティージャ（Bチーム）の監督を務めていた今年1月、退任したシャビ・アロンソ氏の後任としてトップチーム監督に昇格した。だが、チームは2025−26シーズンのラ・リーガで“宿敵”に水を開けられてお