雇用契約の「無期転換」を阻止するために不当な雇い止めをされたとして、高校で非常勤講師として働いていた男性が学校法人青山学院に対し雇い止めの撤回と契約の更新を請求する訴訟の二審判決が、4月22日、東京高裁で出された。 一審に続き請求は棄却され、学校法人側の勝訴となった。しかし原告側は、契約更新に関する「合理的期待」が高裁でも認められたのは高校の非常勤としては初の事例であることを強調し、前向きな姿勢を示