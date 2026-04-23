この記事をまとめると ■近年クルマのタイヤ幅は車重増と高出力化で拡大傾向にある ■なかでも極めて太いタイヤを装着したモデルを紹介 ■タイヤ幅は性能と思想を映す指標といえる 超極太タイヤのめくるめく世界 クルマのタイヤ幅は、乗り心地や燃費、グリップ力に直結する重要なスペックのひとつだ。電動化の影響もあって、クルマ全体が重く、ハイパワーになる傾向にある昨今では、ひと昔前ではファットとされていた225〜245mm