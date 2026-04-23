三重県津市にある工業地帯。約14万平方メートルという広大な土地で建設が進んでいるのは、サーモンの養殖工場です。 【写真を見る】輸入サーモンより安く!? “世界最大級”の陸上養殖施設 ふ化から加工まで全てを三重･津市で 2027年末までに完成目指す 東京に本社を構える「ピュアサーモンジャパン」が、これから世界も視野に展開を考えている陸上養殖施設だと言います。 （ピュアサーモンジャパ