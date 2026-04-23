◆米大学野球サンタクララ大―スタンフォード大（２２日、米カリフォルニア州サンタクララ）昨年１０月のドラフト会議でソフトバンクから１巡目指名を受けたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・サンタクララ大戦に「３番・一塁」でスタメン出場。３回、右越えに３戦連発となる１３号ソロを放った。スタンフォード大のＳＮＳによると、打球速度は９９マイル（約１５９キロ）、推定