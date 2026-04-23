この記事は「最強ホットハッチ5台を徹底比較｜ホンダ・シビック・タイプＲ編」の続きです。【画像】英雄的ホットハッチ、フォード・フォーカス RS（写真3点）フォード・フォーカス RS世界ラリー選手権を想起させる姿と、愛された名称の復活。初代フォーカスRSには、応えるべき期待が山ほどあった。フォードのそれまでの前輪駆動車はそこまでの期待に応えきれてはいなかったが、RSはほとんど擁護を必要としない出来だった。ザックス