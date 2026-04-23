スマホ一つで呼ぶことができるタクシー配車アプリは、今や移動インフラの一つと言っていいほど広く普及してきました。ただ、利便性に優れる一方、タクシー配車アプリには運賃やいわゆる迎車料金だけでなく、さまざまな手数料などがかかっている場合があります。そう聞くと「やっぱり利用するのは怖いな…」などと二の足を踏んでしまう人もいるかもしれません。でも、配車アプリの手数料の仕組みや実態をきちんと理解できれば、そう