初夏が近づいてきた今日このごろ、暖かいというよりもむしろ「暑い」と感じる日も増えてきました。暑くてのどが渇いたときは、チェーン店やコンビニで手軽に購入できる冷たいドリンクでクールダウンしましょう。今回は発売されたばかりの新商品を5つピックアップしてみましたよ〜！【冷たいドリンク新商品5選】・スターバックスコーヒー「THE STAR フラペチーノ」日本上陸30周年を迎えるスタバでは、歴代の名作フラペチーノを進化