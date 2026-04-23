だんだん暑くなってきたので…！お出かけ先で手軽に買える話題の冷たいドリンクまとめ♡スタバ・タリーズはもちろん、コンビニにも注目です！
初夏が近づいてきた今日このごろ、暖かいというよりもむしろ「暑い」と感じる日も増えてきました。
暑くてのどが渇いたときは、チェーン店やコンビニで手軽に購入できる冷たいドリンクでクールダウンしましょう。今回は発売されたばかりの新商品を5つピックアップしてみましたよ〜！
【冷たいドリンク新商品5選】
・スターバックスコーヒー「THE STAR フラペチーノ」
日本上陸30周年を迎えるスタバでは、歴代の名作フラペチーノを進化させた「THE STAR フラペチーノ」を展開中。「メロン」「フルーツヨーグルト」「コーヒージェリー」「加賀 棒ほうじ茶」「チャンキー クッキー」の全5種をラインナップしています。
1つの店舗で出会えるフラペチーノはたった1つです。発売期間中にコンプリートできるかどうか挑戦してみて。
期間：2026年4月8日発売
価格：687円〜
参照元：スターバックスコーヒー ジャパン、プレスリリース
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
・ブルーボトルコーヒー「NOLA」
ブルーボトルコーヒーの看板商品であり、夏の訪れを感じさせてくれるドリンクでもある「NOLA（ノラ）」。「ニューオリンズスタイル」と呼ばれるチコリ入りのブレンドコーヒーをベースにした、さっぱりとした甘さのミルクコーヒーです。
2026年は通年商品「アイス ノラ」に加えて、ふんわりと泡立てたフォームをトッピングした「ノラ コールドフォーム」や、アイスクリームを浮かべた「ノラフロート」も期間限定で登場するそう！
期間：2026年4月9日発売（※期間限定商品）
価格：671円〜
参照元：ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア、プレスリリース
※「ノラ コールドフォーム」はHUMAN MADE Cafe by Blue Bottle CoffeeとHUMAN MADE 1928 Cafe by Blue Bottle Coffeeでは提供しません。
・タリーズコーヒー「マスカルポーネティラミスシェイク」「抹茶ティラミスシェイク」
ティラミスをイメージしたデザートドリンク2種を展開しているタリーズコーヒー。
マスカルポーネホイップにエスプレッソを合わせた「マスカルポーネティラミスシェイク」にするか、それとも宇治抹茶が香る「抹茶ティラミスシェイク」にするか……ああ悩ましい。和と洋のスイーツをドリンクで楽しめるなんて贅沢だわぁ。
期間：2026年4月15日発売
価格：Tallサイズのみ 720円
参照元：タリーズコーヒー、プレスリリース
・セブン-イレブン「ストロベリーミルクスムージー」
続いてご紹介するのはコンビニで調達できるドリンク。いまやセブン-イレブンの名物にもなっているスムージーから新商品「ストロベリーミルクスムージー」が登場しましたよ〜！
いちごの甘酸っぱさをミルクの甘さが引き立てる優しい味わい。ミルクのアイスキューブに練乳や生クリームを加えることで、まろやかな口当たりを実現しているんだとか。いちご×ミルクの組み合わせは間違いない。
期間：2026年4月7日から順次発売
価格：360.72円
参照元：セブン-イレブン、プレスリリース
・ローソン「アイスほうじ茶ラテ」
昨年SNSでバズりまくったローソンの「アイスほうじ茶ラテ」が今年も登場。
生乳100%の牛乳×こだわりのほうじ茶×やさしい甘さの素焚糖（すだきとう＝奄美諸島産のさとうきびでつくられた砂糖）を使用。甘さ控えめの自然な味わいを楽しめるそうです。昨年は逃したので今年こそ飲むぞ……!!
期間：2026年4月7日発売
価格：270円
参照元：ローソン公式サイト
お散歩中にはもちろん、仕事の休憩タイムにもよさげな冷たいドリンク。ご褒美感もあるのでテンションを上げたいときにもいいのでは♪
※価格はすべて税込みです。
執筆：田端あんじ (c)Pouch