オンラインカジノに関する摘発件数スマートフォンなどを利用したオンラインカジノの2025年の摘発件数は158件（前年比103件増）で、過去最多だったことが23日、警察庁のまとめで分かった。海外では合法的に運営されているカジノサイトが多いが、国内から接続して金を賭ければ賭博罪に当たる。著名人の摘発が相次ぐなどして違法性が周知され、自主申告や匿名通報が増えたという。摘発人数は221人（同6人減）で、このうち賭博客は