猫を飼っていて、一緒に寝ている人は多いと思います。愛猫の体温を感じて心がほぐれ、ゆっくり眠れるのではないでしょうか。一方で、猫と一緒に寝ても大丈夫なのか疑問に思う人も少なくないはず。猫と一緒に寝ることのメリット、デメリットや、睡眠の質を維持する方法について、上級睡眠健康指導士の山本智子さんに聞きました。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）睡眠の