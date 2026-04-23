老後も健康に過ごすためには、どうすればいいのか。神戸医療産業都市推進機構先端医療研究センター長で、東京大学名誉教授の北村俊雄さんは「長生きするためには、好きなものを食べて幸せを感じることが重要だ。だがバランスは大事で、健康のためには控えるべき食べ物がある」という――。（第1回）※本稿は、北村俊雄『東大名誉教授が教える死なない生き方』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com