映画『mentor』の公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。ティザービジュアルを公開したところ、主演のAぇ! group・末澤誠也さんの表情が話題となっています。【写真】末澤誠也主演作『mentor』のティザービジュアル「この満面の笑みが逆に怖いな」同アカウントは「ちょっと可笑しな3人のとびきり狂ったティザービジュアル」と説明し、1枚の画像を投稿。末澤さん、同じく主演を務める俳優・磯村勇斗さん、そして物語