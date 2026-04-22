旧車イベント参加車両の「不正改造車」を現場で取り締まり国土交通省 中国運輸局は2026年4月20日、岡山運輸支局が街頭車両検査を実施したと発表しました。検査では、15台の車両のうち、13台に整備命令書を交付したといいます。日本国内の公道を走行するすべてのクルマは、一定の安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合しなくてはなりません。【画像】「ええぇぇ…！」 これが摘発された「不