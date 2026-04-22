旧車イベント参加車両の「不正改造車」を現場で取り締まり

国土交通省 中国運輸局は2026年4月20日、岡山運輸支局が街頭車両検査を実施したと発表しました。



検査では、15台の車両のうち、13台に整備命令書を交付したといいます。

日本国内の公道を走行するすべてのクルマは、一定の安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合しなくてはなりません。

【画像】「ええぇぇ…！」 これが摘発された「不正改造車」です！ 画像で見る（30枚以上）

装置の取り付けや取り外し、改造などを行って、この保安基準に適合しなくなった状態のことを「不正改造」といい、基準をクリアしないだけではなく、周囲の交通や近隣住民に迷惑になるほか、場合によっては危険を与える可能性をはらんでいます。

不正改造の一例として、マフラーの取り外し（直管）や爆音がなる基準外のマフラーの装着、サスペンションの改造（車高を落としたシャコタン、コイルスプリングを切断するバネカット）、大型ウイングなどの取り付け、ライトの色の変更、タイヤやホイールなどの露出（ハミタイ）などがあります。

直管にしたり、爆音マフラーを取り付けると、消音装置が機能せず、始動・走行時に排気音が響き渡り、近隣の大迷惑になります。寝ている人を起こし、子どもなどには恐怖を与えます。

シャコタンやバネカットは、保安基準で定められた最低地上高9cmを切ることがあります。そのまま走行すると、車体やエンジンが路面に強打し、走行不能になって立ち往生したり、マフラーなどの金属部分を擦って火花を発生させ、火災になることもあります。

車体幅を超えるウイングやスポイラーなどは、右左折や路地を走行中に歩行者や自転車などに当たってケガをさせたり、取り付けが不十分であれば、走行中に外れて事故になることもあります。ハミタイも同様で、歩行者を巻き込む可能性があり、非常に危険です。

ライトの色や光り方の変更は、夜間にクルマが進んでいるのか停まっているのか、どのようなクルマなのかわからず、事故を招きます。

こうした改造は、すべて保安基準適用外の違反となります。

しかし、不正改造は依然として一部の輩が行っており、完全にはなくなっていないのが現状です。個人が好き勝手に改造していることも多いですが、不正改造車のグループをつくり、群れて行動している連中も多くいます。

特に「暴走族（珍走団）」や「旧車會」、「ドリフト族」「走り屋」「ルーレット族」「環状族」などは、不正改造車で迷惑走行するだけに留まらず、夜間の高速のSA／PAや道の駅、ふ頭などに集結し、空ぶかしやドリフトなどを行って、近隣や一般利用者に多大な迷惑を及ぼしています。

岡山県内では、金甲山や鷲羽山スカイラインなどが走り屋集結スポットとなっているほか、国道2号バイパスの道の駅 笠岡ベイファームでは、不正改造車の迷惑集団が集結し、道の駅が対策に追われる事態に発展しています。

さて今回、岡山運輸支局は、自動車技術総合機構中国検査部と連携し、岡山県警とともに中国横断道の蒜山ICで街頭車両検査（検問）を実施。

検査は2026年4月19日の7時45分から10時半にかけての早朝に行い、クルマ15台に対し、不正改造がないかを調べました。

当日はこの周辺で旧車のイベントがあったようで、15台はいずれもイベント参加車両でした。結果、13台で不正改造が見つかったといいます。

添付されている写真には、1980年代の旧車を改造した2台が写っています。この2台は、いずれも1980年代に走り屋の間で人気になったスポーツタイプのクルマで、車高も低く、ホイールも変更されていることが確認できます。

13台で主に見つかった不正改造は、騒音基準超過などの基準不適合マフラーの装着（爆音マフラー）、最低地上高の不足（シャコタン）、回転部分の突出（ハミタイ）が確認されました。

13台はその場で検挙され、道路運送車両法に基づき「整備命令書」が交付されます。

整備命令書は「15日以内に、保安基準に適合するようにクルマを直して見せに来なさい」という内容の命令書で、所有者はすぐに修理して保安基準に適合させたうえ、最寄りの運輸支局などに持っていき、直接の確認を受ける必要があります。

中国運輸局は、「引き続き、関係機関と連携し不正改造車排除の取り組み、平穏な生活環境を確保してまいります。」と不正改造車による迷惑行為が発生している現状を問題視するとともに、”排除”という強い言葉を用いて不正改造車の撲滅を目指す構えです。