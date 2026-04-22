メキシコのシェインバウム大統領（ロイター＝共同）【ビジャエルモサ（メキシコ南部）共同】メキシコのシェインバウム大統領は21日の記者会見で、日本政府から原油輸出の拡大要請を受けたと明らかにし、前向きに検討する考えを示した。高市早苗首相が日本時間21日にシェインバウム氏と電話会談をしており、話題に上った可能性がある。シェインバウム氏は、過去にも余剰の原油を日本に輸出したことがあると指摘した。ただ、メ