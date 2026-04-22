山形新聞・山形放送の8大事業として2026年、モンゴルに訪問団が派遣されます。事業を前に、駐日モンゴル大使が表敬訪問し、事業の成功へ期待を寄せました。山形新聞・山形放送はことし、教育や観光など幅広い分野での交流拡大を目指そうと、8大事業の1つとしてモンゴルに訪問団を派遣します。20日に駐日モンゴル国のバンズラグチ・バヤルサイハン大使らが山形メディアタワーを訪れ、山形新聞の佐藤秀之社長、山形放送の板垣