山形市で毎年開かれる「童謡の日コンサート」の実行委員会が20日に山形市で開かれ、ことしは6月28日に開催することが決まりました。「童謡の日コンサート」は、童謡の楽しさを伝えようと、山形市出身のソプラノ歌手で、総合プロデューサーの松倉とし子さんを中心に1993年にスタートし、ことしで32回目を迎えます。20日に実行委員会が開かれ、ことしのコンサートを山形市中央公民館で6月28日に