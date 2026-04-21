菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。国内女子ツアー「KKT杯バンテリンレディース」を8位タイでフィニッシュ。今季はこれまで5試合に参戦し、すべて予選を通過しているが、開幕戦以来、2回目となるトップ10入りを喜んだ。【写真】菅沼菜々もランクイン！「オシャレだと思う女子プロ」ランキングそして「熊本まで行ってよかった」「のんびり帰ります」と正直な感想を明かしていた。広場恐怖症のため、長距離移動でも車での移動と