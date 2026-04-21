クロス・マーケティングは2026年4月16日、全国20〜79歳の男女2,400人を対象に実施した「耳に関する調査(2026年)」の結果を発表した。本調査は2026年3月19日〜20日の期間、セルフ型アンケートツール「QiQUMO」を用いたインターネットリサーチにより行われた。○イヤホン・ヘッドホンの使用率は20〜30代で5割超直近1か月間にイヤホンやヘッドホンを使用した人は「全体」で43%となった。若い年代ほど使用率は高く、20〜30代では5割を