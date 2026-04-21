人気アーティスト・ゆずの北川悠仁と、元フジテレビアナウンサー高島彩夫妻が「新興宗教の教祖になるのではないか」という憶測がSNSなどで飛び交っている。 宗教法人「かむながらのみち」の教主を務めていた北川の母・慈敬さんが7日に死去し、ゆずのホームページでも報告されたからだ。 芸能人やアーティストが「親の訃報」をファンに報告するのは異例だ。かねてから週刊誌など一部メディアでは