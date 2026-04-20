【その他の画像・動画等を元記事で観る】配信がスタートした、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されているピラフ星人の新曲「Shalala」のCDが、6月17日に発売されることが決定した。あわせて予約受付もスタートしている。本作には、2026年3月に日本武道館で開催されたワンマンライブの映像を収録したDVDを同梱。さらに、オリジナルキラキラシールの付属など、充実した特典内容となっている。また、新たなアーテ