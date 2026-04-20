ピラフ星人、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマ「Shalala」CDが6月17日発売決定！
配信がスタートした、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されているピラフ星人の新曲「Shalala」のCDが、6月17日に発売されることが決定した。
あわせて予約受付もスタートしている。
本作には、2026年3月に日本武道館で開催されたワンマンライブの映像を収録したDVDを同梱。さらに、オリジナルキラキラシールの付属など、充実した特典内容となっている。
また、新たなアーティスト写真が公開されたほか、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ノンクレジットEDムービーも公開となった。
●配信情報
Digital Single
「Shalala」
配信中
配信リンクはこちら
https://pilafalien.lnk.to/Shalala
●リリース情報
New Single
「Shalala」
6月17日発売
予約はこちら
https://pilafalien.lnk.to/Shalala_CD
【完全生産限定盤（CD＋DVD）】
価格：￥4,000（税込）
品番：SECL-3310〜3311
＜CD＞
M1. Shalala
M2. Shalala - Karaoke
M3. Shalala - Anime Edit
＜DVD＞
「ピラフ星人ワンマンライブ “卒業式 at 武道館”」映像収録）／オリジナルキラキラシール
CDショップ購入特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。
楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
アニメイト：オリジナルミニフォト
セブンネット：オリジナルアクリルカラビナ
Sony Music Shop：オリジナルアクリル目印チャーム
●作品情報
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期
2026年4月12日から毎週日曜午後5時〜MBS/TBS系全国28局ネットにて放送中！
配信情報
U-NEXT、アニメ放題、アニメイトタイムズ、Amazon Prime Video、ABEMAほかにて配信中！
さらに、TVerにて1週間見逃し無料配信中！
【STAFF】
原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社ジャンプコミックス刊）
総監督：湊未來
監督：中津川孝広
シリーズ構成：湊未來
キャラクターデザイン：郄橋瑞紀
美術監督：中原英統
色彩設計：山口真奈美
撮影監督：佐藤 敦（スタジオシャムロック）
3D監督：平田洋平
編集：近藤勇二(REAL-T)
音響監督：鐘江 徹
音楽：藤本コウジ(Sus4 Inc.)
アニメーション制作：SILVER LINK.
製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会
オープニングテーマ：櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」
エンディングテーマ：ピラフ星人「Shalala」
【CAST】
朝野太陽 ：川島零士
夜桜六美 ：本渡 楓
夜桜凶一郎 ：小西克幸
夜桜二刃 ：鬼頭明里
夜桜辛三 ：興津和幸
夜桜四怨 ：悠木碧
夜桜嫌五 ：松岡禎丞
夜桜七悪 ：内山夕実
ゴリアテ ：松岡禎丞
＜ピラフ星人 プロフィール＞
北海道出身。2023年TikTok活動を開始。
MCバトルで独自のキャラクター性と語感センスで話題に。
2024年にリリースされた楽曲「ピラピー」は「TikTok音楽チャート」トップ50で4週連続1位を記録。
2025年5月に開催されたMUSIC AWARDS JAPANでは優秀ニューアーティスト賞にノミネートされる。
2026年3月5日、日本武道館ワンマン公演を開催。
4月14日には「Shalala」(アニメ「夜桜さんちの大作戦」2期EDテーマ)でメジャーデビュー。
ⓒ権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS
関連リンク
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』公式サイト
https://mission-yozakura-family.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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声優