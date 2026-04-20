ピラフ星人、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマ「Shalala」CDが6月17日発売決定！

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配信がスタートした、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期EDテーマに起用されているピラフ星人の新曲「Shalala」のCDが、6月17日に発売されることが決定した。

あわせて予約受付もスタートしている。

本作には、2026年3月に日本武道館で開催されたワンマンライブの映像を収録したDVDを同梱。さらに、オリジナルキラキラシールの付属など、充実した特典内容となっている。

また、新たなアーティスト写真が公開されたほか、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期ノンクレジットEDムービーも公開となった。

●配信情報

Digital Single

「Shalala」

配信中

配信リンクはこちら

https://pilafalien.lnk.to/Shalala

●リリース情報

New Single

「Shalala」

6月17日発売

予約はこちら

https://pilafalien.lnk.to/Shalala_CD

【完全生産限定盤（CD＋DVD）】

価格：￥4,000（税込）

品番：SECL-3310〜3311

＜CD＞

M1. Shalala

M2. Shalala - Karaoke

M3. Shalala - Anime Edit

＜DVD＞

「ピラフ星人ワンマンライブ “卒業式 at 武道館”」映像収録）／オリジナルキラキラシール

CDショップ購入特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

※特典ご希望の方は「特典付き商品ページ」よりご予約・ご購入いただくようご注意ください。

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

アニメイト：オリジナルミニフォト

セブンネット：オリジナルアクリルカラビナ

Sony Music Shop：オリジナルアクリル目印チャーム

●作品情報

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期

2026年4月12日から毎週日曜午後5時〜MBS/TBS系全国28局ネットにて放送中！

配信情報

U-NEXT、アニメ放題、アニメイトタイムズ、Amazon Prime Video、ABEMAほかにて配信中！

さらに、TVerにて1週間見逃し無料配信中！

【STAFF】

原作：権平ひつじ『夜桜さんちの大作戦』（集英社ジャンプコミックス刊）

総監督：湊未來

監督：中津川孝広

シリーズ構成：湊未來

キャラクターデザイン：郄橋瑞紀

美術監督：中原英統

色彩設計：山口真奈美

撮影監督：佐藤 敦（スタジオシャムロック）

3D監督：平田洋平

編集：近藤勇二(REAL-T)

音響監督：鐘江 徹

音楽：藤本コウジ(Sus4 Inc.)

アニメーション制作：SILVER LINK.

製作：夜桜さんちの大作戦製作委員会

オープニングテーマ：櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」

エンディングテーマ：ピラフ星人「Shalala」

【CAST】

朝野太陽 ：川島零士

夜桜六美 ：本渡 楓

夜桜凶一郎 ：小西克幸

夜桜二刃 ：鬼頭明里

夜桜辛三 ：興津和幸

夜桜四怨 ：悠木碧

夜桜嫌五 ：松岡禎丞

夜桜七悪 ：内山夕実

ゴリアテ ：松岡禎丞

＜ピラフ星人 プロフィール＞

北海道出身。2023年TikTok活動を開始。

MCバトルで独自のキャラクター性と語感センスで話題に。

2024年にリリースされた楽曲「ピラピー」は「TikTok音楽チャート」トップ50で4週連続1位を記録。

2025年5月に開催されたMUSIC AWARDS JAPANでは優秀ニューアーティスト賞にノミネートされる。

2026年3月5日、日本武道館ワンマン公演を開催。

4月14日には「Shalala」(アニメ「夜桜さんちの大作戦」2期EDテーマ)でメジャーデビュー。

ⓒ権平ひつじ／集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

関連リンク

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』公式サイト

https://mission-yozakura-family.com