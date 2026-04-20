気象庁は青森県で震度5強を観測した今回の地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。これは日本海溝・千島海溝付近でマグニチュード7.0以上の地震が起きた場合にその後、発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかける情報です。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子内閣府は、北海道から千葉県にかけての182の市町村を、強い揺れや津波に対して防災対応をとるべき地域としています。この地