デビュー35周年の演歌歌手田川寿美（50）が20日、東京・上野の摩利支天大徳寺で新曲「いのち陽炎」（22日発売）のヒット祈願と歌唱奉納を行った。大徳寺は曲タイトルにある「陽炎」を神格化した守護神「摩利支天」をまつり、聖徳太子が制作したと伝わる木像が安置されている。新曲はヘアメークプロデューサーとして活躍するIKKO（64）の発案で明るい栗色の髪のウィッグを付けている。「IKKOさんとの出会いは（94年に）初めて紅白歌