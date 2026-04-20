The THIRTEENが、初ライブからちょうど10年となる6月24日(水)にライブを開催することを発表した。2016年6月24日、赤坂BLITZにて行われた＜INDEPENDENT13＞。10年の時を経て、再び同じ日を迎える。＜The THIRTEEN 10th Anniversary Extra -THE FIRST STEP-＞2026年6月24日(水)高田馬場CLUB PHASEOPEN 18:00 / START 18:30前売\6,600-(D別)問：高田馬場CLUB PHASE 03-5911-2777【The THIRTEEN Fanclub先行】受付URL：近日発表受付