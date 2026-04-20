俳優の北村匠海（28）が主演を務める、フジテレビ系“月9”ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）が、13日に放送をスタート。先ごろこの取材会が行われ、俳優の神木隆之介（32）とともに取材に応じ、本作の原案について語った。【一覧】ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』キャスト・出演者一覧、相関図本作は、福井県の水産高校の生徒たちが“宇宙食開発”に挑んだ実話をもとにしたオリジナルドラマ。サバ缶がJAXAに認