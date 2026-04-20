シント＝トロイデン、クラブ史上最多の日本人7選手がスタメンに名を連ねるベルギー1部シント＝トロイデン（STVV）は現地時間4月19日、ジュピラー・プロ・リーグのプレーオフ1第3節でヘントと対戦し、0-0で引き分けた。この試合ではクラブ史上最多となる日本人選手7人がスタメンに名を連ね、注目を集めた。STVVは前節で負傷交代したムヤに代わり、松澤海斗がリーグ戦初先発を飾った。GK小久保玲央ブライアンをはじめ、DF谷口彰