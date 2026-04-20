敵地ロッキーズ戦に6-9で敗れる米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に6-9で敗れた。守護神として今季加入したエドウィン・ディアス投手が1死もとれず3失点。ブレイク・トライネン投手も同じく1人の打者もアウトにできず3失点と中継ぎ陣が不安を露呈した。デーブ・ロバーツ監督は「2人ともシャープじゃなかった」と不安を口にした。先発の佐々木朗希が5回途中7安打3失点で降板。ベシア、クラインと