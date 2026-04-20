コミュニケーションの困難さなどが特徴の発達障害の一つ、「自閉症」。この春から支援学校へ通う自閉症の娘とのこれまでの向き合い方について赤裸々に語った、みどぅさんの動画は12万回再生を超え、支援学校に通う子どもを持つママからも多くのコメントが寄せられた。「為せば成る」と思って努力する育児だけが正解ではないと気付かされた出来事について、投稿者・みどぅさんに話を聞いた。【画像】みどぅさん作成、娘のカワイイ