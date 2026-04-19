70歳にして、なお第一線を走り続ける内藤剛志。そのエネルギーの源は、特別な健康法でも節制でもなく、「ただ仕事が好き」という、あまりにもシンプルな答えだった――。18日放送のTBS系トーク番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)では、驚きの仕事ぶりから、松田優作さんにまつわる若き日の失敗談、さらには妻が明かした“爆音ボイス”の素顔まで次々と披露。俳優として走り続ける理由と、年齢を重ねてもなお自然体で輝く