2026年3月28日、大阪・なんばのランドマーク「なんばパークス」3階に、新たな注目スポットが誕生。堀江で絶大な人気を誇る「rocks cafe（ロックスカフェ）」の2号店です。 今回、なんばパークス店のために新たに開発されたのは、視覚を揺さぶる「黒いクレープ」。その驚きのビジュアルと、メニュー開発の際に研究し尽くした究極の食感の秘密を、最速レポートでお届けします！ アパレル