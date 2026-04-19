近年、熟年離婚が増えている。だが、その決断は本当に正しいのか。ブックライター・永峰英太郎さんの著書（監修＝司法書士・行政書士、速水陶冶）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より、59歳女性のエピソードを紹介する――。（第5回）※本稿は、永峰英太郎『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock