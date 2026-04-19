◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月19日甲子園）阪神が中日に勢いの差を見せつけるような攻撃で瞬く間に逆転に成功した。先発・伊原の乱調で2点を先制されて迎えた初回の攻撃。1番・近本が遊撃への内野安打で出塁すると中野の一ゴロで1死二塁。森下は左翼線へ適時二塁打を放って1点差に詰め寄った。さらに佐藤輝は中堅フェンス直撃の適時三塁打で同点に追いつくと、大山の遊ゴロで瞬く間に逆転に成功した。1番の近本が