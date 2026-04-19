１９日、亦荘ハーフマラソンでゴールする杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の人型ロボット「Ｈ１」。（北京＝新華社記者／張晨霖）【新華社北京4月19日】中国北京市大興区亦荘で19日、人間と人型ロボットが参加するハーフマラソン大会が開かれた。１９日、亦荘ハーフマラソンでスタートを切る北京栄耀（ＨＯＮＯＲ）の人型ロボット「閃電」。（北京＝新華社記者／謝羗）１９日、亦荘ハーフマラソンで疾走する北京