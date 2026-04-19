販売が始まった（右から）湘南ひこ丸くん、ひらつかナナ姫ちゃんのキーホルダー、七夕マンホールストラップ湘南ひらつか七夕まつりに代表される神奈川県平塚市の魅力をより多くの人に持ち帰ってもらおうと、市観光協会は新たなグッズとして七夕キーホルダー２種類と七夕マンホールストラップの販売を始めた。キーホルダーは各５００円（税込み）。七夕まつりでメイン通りとなる湘南スターモール商店街のキャラクターで、織り姫