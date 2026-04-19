タレントの新山千春（45）が15日、自身のブログを更新。初恋の相手と再会したことを報告した。【写真】「誠実さは今も変わらず再会に感動した夜でした!!」新山千春と初恋男性の“再会”2ショット新山は、14日放送のフジテレビ系バラエティ『超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜』にゲスト出演。「芸能人の初恋の人は今どうなっている？超調査」という企画に参加し、番組内で初恋の相手との再会を果たした。放送