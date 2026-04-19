医学の進歩によって、さまざまな病気の治療法が確立されてきた一方で、今なお原因や治療法が明らかになっていない病気もある。国の指定難病は348疾病（2025年4月時点）に上るが、そのほかにも患者数の少なさなどから、指定難病に含まれていない希少疾患が存在する。そのひとつが「ROHHAD（ローハッド）症候群」だ。【写真】「急激に体重が増え始めて…」急変後、3歳半ごろの渡辺瑚々ちゃん原因は不明で、症例は世界でも200例ほ