アップルとアマゾンは、「iPhone」や「Apple Watch」の衛星通信に関する契約を締結したと発表しました。 iPhoneやApple Watchでは、緊急SOSや衛星経由のメッセージ送信、「探す」機能、衛星経由のロードサイドアシスタンスなどが利用可能です。これは、アップルと衛星事業者のグローバルスターの提携によるものです。 今回、アマゾンはそのグローバルスターの買収を発表しました。アマゾンはアップルとも提携し、同社の