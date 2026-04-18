アイドルグループ・櫻坂46の藤吉夏鈴が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】カッコイイ…個性派ファッションで登場した藤吉夏鈴atmos pink×アディダスのスペシャルステージはブラウンのジャージに水色の指し色、パールのネックレス、透け感のある白い水玉スカートにパンツといったスポーティーな個性派ファッションで魅了。