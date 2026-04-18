坂出市の国宝・神谷神社の防災設備工事が３月に完了し、４月18日、竣工奉告祭が行われました。 神谷神社の本殿は香川県に２つしかない国宝の建造物の１つです。2022年９月、本殿に雷が落ち、ヒノキの木の皮を重ねて作った屋根の大部分が焼けました。修復工事が2025年９月に完了したあと、二度と火事による被害を繰り返さないため、防災設備の設置工事を行っていました。 本殿の四方を囲むように炎感知器と放水銃が２基ずつ