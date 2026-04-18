数か月の手作業が数日に短縮各種インフラの「計画最適化ソリューション」を手がけるALGO ARTISは2026年4月15日、青森県八戸市と連携し、市営バスのダイヤおよび運転士の業務効率化に向けた検証プロジェクトを開始したと発表しました。 【速すぎる!?】これがAIで効率化された「仕業作成」イメージです（画像）バスのダイヤや、運転士の勤務スケジュールである「仕業」の作成は非常に複雑で、担当者に依存する属人化や作業の非効